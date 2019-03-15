ФИФА презентовала новый формат Клубного чемпионата мира – Европу будут представлять 8 команд

Совет ФИФА принял решение об изменении формата Клубного чемпионата мира, начиная с 2021 года.

Количество участников Клубного чемпионата мира увеличится до 24-х. Первый турнир в новом формате пройдет с 17 июня по 4 июля 2021 года. Он будет проводиться вместо Кубка конфедераций.

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Участники Клубного чемпионата мира:

Европа – 8 команд

Южная Америка -– 6

Африка – 3

Азия – 3

КОНКАКАФ – 3

Океания – 1.

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Нынешний формат чемпионата мира среди клубов предусматривает проведение турнира в конце каждого года. Действующим обладателем трофея является мадридский Реал.