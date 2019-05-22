ЧС-2022: ФІФА не буде збільшувати кількість учасників Мундіалю

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Динамо може запросити Навалку – він виводив збірну Польщі на ЧС-2018
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"Цей г*внюк подає, як з гармати стріляє". Українець проти легендарного Агассі – епічний фінал, який ніколи не забудутьОвертайм — 15:00 817
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Хацкевич увійде в історію, Циганков має піти цього літа, Де Пена як Мілевський: реакція соцмереж на Шахтар – ДинамоУкраїна — 14:45 2238
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