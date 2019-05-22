ЧС-2022: ФІФА не буде збільшувати кількість учасників Мундіалю

ФІФА визначилась з кількістю команд, які будуть приймати участь у ЧС-2022 в Катарі.

Кількість команд-учасниць на чемпіонаті світу 2022-го року, який пройде у Катарі, не буде збільшена з 32-х до 48-и, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Міжнародна федерація прийняла таке рішення у зв'язку з недостатком часу, аби підготувати країну до більшої кількості матчів. Також ФІФА відмовилась від ідеї проведення деяких матчів за межами Катару.

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Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 відбудеться у Катарі та пройде у незвичний період – з листопада по грудень 2022-го року.