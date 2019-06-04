ЧМ-2019 U-20 США в драматичном матче победили Францию, Южная Корея выбила Японию

В 1/8 финала чемпионата мира-2019 U-20 Сборная Франции в невероятном матче проиграла США, Южная Корея выбила Японию.

ЧМ-2019 U-20, 1/8 финала

Франция U-20 – США U-20 – 2:3

Голы: Гуири, 41, Алиуи, 55 – Сото, 25, 74, Ренникс 83

Япония U-20 – Южная Корея U-20 – 0:1

Гол: О Хе-Сун, 84

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Сборная Франции в 1/8 финала чемпионата мира-2019 U-20 встретилась с США, которые играли в одной группе с Украиной. Американцы первыми открыли счет усилиями Себастьяна Сото, но Гуири под конец тайма его сравнял.

После перерыва "галльские петухи" вышли вперед после точного удара Алиуи, но тот же Сото черех 19 минут восстановил равновесие. А в последней десятиминутке Ренникс принес победу "звездно-полосатым".

Во втором матче встретились представители Дальнего Востока Южная Корея и Япония. Почти до конца встречи счет держался 0:0, пока кореец О Хе-Сун не забил единственный и победный мяч.