ЧС-2019 U-20: США у драматичному матчі перемогли Францію, Південна Корея вибила Японію

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2019 U-20 Збірна Франції у неймовірному матчі програла США, Південна Корея вибила Японію.

ЧС-2019 U-20, 1/8 фіналу

Франція U-20 – США U-20 – 2:3

Голи: Гуїрі, 41, Аліуї, 55 – Сото, 25, 74, Реннікс 83

Японія U-20 – Південна Корея U-20 – 0:1

Гол: О Хе-Сун, 84

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Збірна Франції в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2019 U-20 зустрілась із США, які грали в одній групі з Україною. Американці першими відкрили рахунок зусиллями Себастьяна Сото, але Гуїрі під кінець тайму його зрівняв.

По перерві "гальські півні" вийшли вперед після влучного удару Аліуї, але той-таки Сото за 19 хвилин відновив рівновагу. А в останній десятихвилинці Реннікс приніс перемогу "зірково-смугастим".

У другому матчі зустрілись представники Дальнього Сходу Південна Корея та Японія. Майже до кінця зустрічі рахунок тримався 0:0, поки кореєць О Хе-Сун не забив єдиний та переможний м'яч.