ЧС-2019 U-20: Нова Зеландія та Уругвай виходять в плей-офф, США наздоганяють Нігерію в "українській" групі

Відбулись чергові матчі чемпіонату світу-2019 серед команд U-20.

Чемпонат світу-2019 U-20, 2 тур

Група D

Гондурас – Уругвай – 0:2

Голи: Асеведо, 41, Скіаппакассе, 90+1

Група С

Норвегія – Нова Зеландія – 0:2

Голи: Кітолано, 83 (аг) – Стенснесс, 71

США – Нігерія – 2:0

Голи: Сото 18, 48

Пізні голи у кожному з таймів допомогли Уругваю здолати Гондурас. Уругвайцям вдався чудовий розіграш штрафного на 41-й хвилині. Діагональ Браяна Родрігеза з більш ніж 40 метрів досягла голови Себастьяна Касереса, той переправив м'яч в самісіньке серце карного майданчика, де його замкнув Ніколас Асеведо. У другому таймі Уругвай приділяв більше уваги обороні, але все ж спромігся подвоїти перевагу. Ніколас Скіаппакассе розхитав захисника і пробив голкіпера ударом по центру воріт.

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В іншому матчі групи С зійшлись збірні Норвегії та Нової Зеландії. Європейцям була вкрай потрібна перемога, адже в першому турі вони зазнали поразки від Уругваю. Втім, реалізувати свої плани скандинавам не судилося. Матч пройшов у рівній боротьбі, але представник Океанії зміг скористатися помилками суперників. Стенснесс ледь не порвав сітку могутнім ударом з 27-28 після скидки суперника, а Кітолано елегантним дотиком п'ятки переправив м'яч у власні ворота. Норвегія та Уругвай забезпечили собі вихід до наступної стадії турніру.

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У матчі наших суперників по групі збірна США намагалася владнати свої проблеми після поразки від українців. І "зірково-смугастим" це вдалося. Нападник Себастьян Сото, який належить німецькому Ганноверу, двічі скористався точними передачами партнерів. Спочатку він замкнув подачу Мендеса з кутового, а на першій хвилині другого тайму технічно розібрався на рандеву з воротарем нігерійців Олавале. Перемога дозволила Штатам наздогнати африканську збірну і зберегти непогані шанси на продовження боротьби в турнірі.