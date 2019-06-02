ЧМ-2019 U-20: Италия минимально одолела хозяев турнира Польшу и вышла в 1/4 финала

Состоялся поединок 1/8 финала юношеского чемпионата мира-2019 между Италией и Польшей.

Чемпионат мира-2019 U-20, 1/8 финала

Италия – Польша – 1:0

Гол: Пинамонти, 38 (пен)

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В первом матче 1/8 финала юношеского чемпионата мира хозяин турнира сборная Польши противостояла сверстникам из Италии. Единственный гол в матче забил Пинамонти с пенальти на тридцать восьмой минуте.

Таким образом, в 1/4 финала чемпионата мира-2019 U-20 вышла "Скуадра адзурра", оставив за бортом домашнего турнира юношей из Польши. В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем пары Аргентина – Мали.