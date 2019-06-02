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ЧС-2019 U-20: Італія мінімально здолала господарів турніру Польщу та вийшла в 1/4 фіналу

20:18 427 Читать на русском
ЧС-2019 U-20: Італія мінімально здолала господарів турніру Польщу та вийшла в 1/4 фіналу
Італія U-20 – Польща U-20 / Твіттер Італії

Відбувся поєдинок 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу-2019 між Італією та Польщею.

Чемпіонат світу-2019 U-20, 1/8 фіналу

Італія – Польща – 1:0

Гол: Пінамонті, 38 (пен)

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У першому матчі 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу господар турніру збірна Польщі протистояла одноліткам з Італії. Єдиний гол у матчі забив Пінамонті з пенальті на 38-ій хвилині.

Таким чином, у 1/4 фіналу чемпіонату світу-2019 U-20 вийшла "сквадра адзурра", залишивши поза бортом домашнього турніру юнаків з Польщі. У чвертьфіналі італійці зустрінуться з переможцем пари Аргентина – Малі.

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Світ Італія U-20 Італія U-20 Чемпіонат світу U-20
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