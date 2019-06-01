ЧМ-2019 U-20: определились все участники плей-офф – Украина узнала соперника в 1/8 финала

Завершился групповой этап молодежного чемпионата мира, который проходит в Польше.
Стал известен окончательный состав участников плей-офф мирового первенства.
Лунин сыграет в 1/8 финала чемпионата мира-2019 U-20, – СМИ
Среди них и сборная Украины под руководством Александра Петракова. Наша команда уверенно выиграла группу D и получила место в 1/8 финала турнира. На этой стадии нашим соперником станет сборная Панамы, которая смогла вырвать путевку в плей-офф лишь в последнем туре. Матч "желто-синих" состоится 3 июня.
ЧМ-2019 U-20: Франция набирает максимум очков в группе Е, Панама вырывает победу
Состав учасников плей-офф ЧС-2019 U-20:
2 июня
Италия – Польша
Колумбия – Новая Зеландия
3 июня
Уругвай – Эквадор
Украина – Панама
Сенегал – Нигерия
4 июня
Япония – Южная Корея
Франция – США
Аргентина – Мали.