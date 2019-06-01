ЧМ-2019 U-20: определились все участники плей-офф – Украина узнала соперника в 1/8 финала

Завершился групповой этап молодежного чемпионата мира, который проходит в Польше.

Стал известен окончательный состав участников плей-офф мирового первенства.

Лунин сыграет в 1/8 финала чемпионата мира-2019 U-20, – СМИ

Среди них и сборная Украины под руководством Александра Петракова. Наша команда уверенно выиграла группу D и получила место в 1/8 финала турнира. На этой стадии нашим соперником станет сборная Панамы, которая смогла вырвать путевку в плей-офф лишь в последнем туре. Матч "желто-синих" состоится 3 июня.

ЧМ-2019 U-20: Франция набирает максимум очков в группе Е, Панама вырывает победу

Состав учасников плей-офф ЧС-2019 U-20:

2 июня

Италия – Польша

Колумбия – Новая Зеландия

3 июня

Уругвай – Эквадор

Украина – Панама

Сенегал – Нигерия

4 июня

Япония – Южная Корея

Франция – США

Аргентина – Мали.