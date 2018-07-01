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ЧМ-2018: назначены арбитры на матчи Колумбия – Англия и Швеция – Швейцария

19:44 26 Читати українською
ЧМ-2018: назначены арбитры на матчи Колумбия – Англия и Швеция – Швейцария
Дамир Скомина / Getty Images

Определились судейские бригады, которые будут обслуживать матчи 1/8 финала ЧМ-2018.

ФИФА назначила судейские бригады на матчи 1/8 финала чемпионата мира 2018 Колумбия – Англия и Швеция – Швейцария.

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Матч между сборными Колумбии и Англии рассудит американец Марк Гейгер. Лайнсмены – Джо Флетчер и Фрэнк Андерсон. Четвертый арбитр – Мэттью Конгер из Новой Зеландии.

Другой матч 1/8 финала между Швецией и Швейцарией будет обслуживать словенец Дамир Скомина. Помогать ему будут Юри Прапротник и Роберт Вукан. Четвертым арбитром назначен Наваф Шукрал, представляющий Бахрейн.

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Напомним, матч Колумбия – Англия состоится 3 июля в 21:00, а встреча шведов и швейцарцев запланирована на 17 часов того же дня.

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Швеция - Швейцария: Вторник 03 июля 2018

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