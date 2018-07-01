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ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: определилась первая пара четвертьфиналистов

30 июня 23:37 84 Читати українською
ЧМ-2018: определилась первая пара четвертьфиналистов
Сборная Уругвая / фото: ФИФА

После победы Уругвая над Португалией определились первые участники 1/4 финала ЧМ-2018.

Сборные Франции и Уругвая стали первыми участниками 1/4 финала чемпионата мира-2018 и разыграют путевку в полуфинал Мундиаля.

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Французы в 1/8 финала сумели обыграть Аргентину со счетом 4:3, а уругвайцы обыграли Португалию (2:1).

Матч между Уругваем и Францией состоится 6 июля в 17:00.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
2 : 1
Португалия
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Уругвай Уругвай ЧМ 2018 Уругвай - Португалия Франция - Аргентина Франция Франция
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