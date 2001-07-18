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Руни убежден, что Англия может выиграть ЧМ-2018

13:33 22 Читати українською
Руни убежден, что Англия может выиграть ЧМ-2018
Уэйн Руни / фото: соцсети

Легенда сборной Англии Уэйн Руни оценил шансы своей команды на победу в нынешнем Мундиале.

Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни выразил мнение, что его национальная команда способна побороться за победу на чемпионате мира 2018.

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"Некоторые большие команды вылетели из чемпионата мира, и это может быть год, когда Англия пройдет далеко и, надеюсь, выиграет турнир. Приятно видеть в составе сборной много молодых игроков, много энергии. Сейчас хорошее время, чтобы быть на английским фанатом", – цитирует Руни Sky Sports.

В 1/8 финала чемпионата мира Англия 3 июля сыграет с командой Колумбии.

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
до матча
2
дн
:
6
час
:
39
мин
Англия
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