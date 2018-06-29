"Я захватил мир. Теперь это делает Швеция" – Ибрагимович в своем стиле прокомментировал успех сборной на ЧМ-2018

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович прокомментировал выход сборной Швеции в 1/8 финала чемпионата мира-2018 в России.

"Я говорил перед Мундиалем, что они могут пройти далеко и даже выиграть турнир. Я очень счастлив, горд быть шведом, повсюду беру с собой шведский флаг. Я захватил весь мир, а теперь Швеция захватывает планету.

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Все, кто будет играть против Швеции, будут ждать тяжелего матча. Думаю, это понятно всем. Они уже продемонстрировали это и продолжат в том же духе. Матч со Швейцарией будет сложным, это европейское противостояние. Швеция обыграла две неевропейские команды, но проиграла Германии. Но не думаю, что это будет иметь какое-то значение. Уверен, что они сделают все верно, а мы их поддержим", – цитирует Ибрагимовича AS.

Златан Ибрагимович играл за сборную Швеции в 2001-2016 гг. и провел в ее составе 116 матчей, в которых забил 62 мяча.

Напомним, что матч 1/8 финала Швеция – Швейцария состоится во вторник, 3 июля. Начало поединка в 17:00.

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