toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ІСПАНІЯ - РОСІЯ ХОРВАТІЯ - ДАНІЯ Новини ЧС 2018

ЧС-2018: призначені арбітри на матчі Колумбія – Англія та Швеція – Швейцарія

19:44 206 Читать на русском
ЧС-2018: призначені арбітри на матчі Колумбія – Англія та Швеція – Швейцарія
Дамір Скоміна / Getty Images

Визначились суддівські бригади, що обслуговуватимуть матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

ФІФА призначила суддівські бригади на матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 Колумбія - Англія і Швеція - Швейцарія.

Руні переконаний, що Англія може виграти ЧС-2018

Матч між збірними Колумбії та Англії розсудить американець Марк Гейгер. Лайнсмени – Джо Флетчер та Френк Андерсон. Четвертий арбітр – Меттью Конгер з Нової Зеландії.

Інший матч 1/8 фіналу між Швецією та Швейцарією буде обслуговувати словенець Дамір Скоміна. Допомагати йому будуть Юрі Прапротнік і Роберт Вукан. Четвертим арбітром призначений Наваф Шукрал, що представляє Бахрейн.

"Я захопив світ. Тепер це робить Швеція" – Ібрагімовіч у своєму стилі прокоментував успіх збірної на ЧС-2018

Нагадаємо, матч Колумбія – Англія відбудеться 3 липня о 21:00, а зустріч шведів та швейцарців запланована на 17 годину того ж дня.

ЧС-2018: визначилася перша пара чвертьфіналістів

ЧС 20181/8 фіналу

Швеція - Швейцарія: Вівторок 03 липня 2018

Швеція
до матчу
1
дн
:
19
год
:
47
хв
Швейцарія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Арбітри Швеція - Швейцарія Колумбія - Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
47
хв
Бразилія
17:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук