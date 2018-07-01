ЧС-2018: призначені арбітри на матчі Колумбія – Англія та Швеція – Швейцарія

Визначились суддівські бригади, що обслуговуватимуть матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

ФІФА призначила суддівські бригади на матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 Колумбія - Англія і Швеція - Швейцарія.

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Матч між збірними Колумбії та Англії розсудить американець Марк Гейгер. Лайнсмени – Джо Флетчер та Френк Андерсон. Четвертий арбітр – Меттью Конгер з Нової Зеландії.

Інший матч 1/8 фіналу між Швецією та Швейцарією буде обслуговувати словенець Дамір Скоміна. Допомагати йому будуть Юрі Прапротнік і Роберт Вукан. Четвертим арбітром призначений Наваф Шукрал, що представляє Бахрейн.

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Нагадаємо, матч Колумбія – Англія відбудеться 3 липня о 21:00, а зустріч шведів та швейцарців запланована на 17 годину того ж дня.

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