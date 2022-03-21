Член британского парламента предложил разрешить продажу билетов на матчи Челси – решение в пользу Украины
Санкции против Челси могут значительно ослабить – в правительстве Великобритании хотят разрешить продажу билетов на матч лондонцев.
Глава комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Джулиан Найт предложил начать продажу билетов на полуфинал Кубка Англии между Челси и Кристал Пэлас.
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"Футбольная ассоциация должна позволить продавать билеты болельщикам Челси, пока все деньги уходят народу Украины", – приводит его слова журналист Роб Харрис.
Поединок полуфинала Кубка Англии между Челси и Кристал Пэлас состоится 16 или 17 апреля на Уэмбли. Во второй паре встретятся Манчестер Сити и Ливерпуль.
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