Санкції проти Челсі можуть значно послабити – в уряді Великої Британії хочуть дозволити продаж квитків на матч лондонців.

Голова комітету з цифрових технологій, культури, медіа та спорту Джуліан Найт запропонував розпочати продаж квитків на півфінал Кубка Англії між Челсі та Крістал Пелас.

Ліверпуль обіграв Ноттінгем Форест і зіграє з Манчестер Сіті – визначилися півфінальні пари Кубка Англії

"Футбольна асоціація має дозволити продавати квитки вболівальникам Челсі, поки всі гроші йдуть народу України", – наводить його слова журналіст Роб Харріс.

Додамо, що поєдинок півфіналу Кубка Англії між Челсі та Крістал Пелас відбудеться 16 або 17 квітня на Уемблі. У другій парі зустрінуться Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Росія напала на Україну: напад на головного соратника Ярославського, путіни українізують нових збірників (LIVE)