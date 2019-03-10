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Чижов: В Ворскле есть большие проблемы с заработной платой

09:40 79 Читати українською
Чижов: В Ворскле есть большие проблемы с заработной платой
Александр Чижов / фото из соцсетей

Защитник Ворсклы Александр Чижов подтвердил, что клуб имеет проблемы с выплатой заработной платы.

"Сколько лет уже у нас эти задолженности по зарплате – это не месяц, не два, не три и даже не четыре. Есть большие проблемы с заработной платой, но мы же не кричим об этом. Мы выходим и стараемся делать свое дело.

Ворскла – Десна – 0:0 – видеообзор матча

Да, возможно, плохо получается, но мы друг за друга бьемся. Сейчас сложилась такая ситуация – не слишком хороша для нас, но все вместе постараемся как-то выходить из нее", – сказал Чижов в эфире FootballHub.

Напомним, ранее вице-президент Ворсклы Олег Лысак заявлял, что у клуба не будет финансовых проблем.

Ворскла и Десна в матче с двумя удалениями не выявили победителя в дуэли конкурентов на попадание в первую "шестерку"

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