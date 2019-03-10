toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ШАХТАР - КАРПАТИ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Чижов: У Ворсклі є великі проблеми із заробітною платою

09:40 488 Читать на русском
Чижов: У Ворсклі є великі проблеми із заробітною платою
Олександр Чижов / фото із соцмереж

Захисник Ворскли Олександр Чижов підтвердив інформацію, що клуб має проблеми із виплатою заробітної плати.

"Скільки років вже у нас ці заборгованості по зарплаті – це не місяць, не два, не три і навіть не чотири. Є великі проблеми із заробітною платою, але ми ж не кричимо про це. Ми виходимо і намагаємося робити свою справу.

Ворскла – Десна – 0:0 – відеоогляд матчу

Так, можливо, погано виходить, але ми один за одного б'ємося. Зараз склалася така ситуація – не дуже хороша для нас, але всі разом постараємося якось виходити з неї", – сказав Чижов в ефірі FootballHub.

Нагадаємо, раніше віце-президент Ворскли Олег Лисак заявляв, що у клубу не буде фінансових проблем.

Ворскла і Десна в матчі з двома вилученнями не виявили переможця у дуелі конкурентів на потрапляння у першу "шістку"

Теги
Ворскла Ворскла Олександр Чижов Олександр Чижов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
27
хв
Шахтар
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук