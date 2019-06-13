Чижевский станет полноценным тренером Карпат, – Бурбас

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас рассказал, что Александр Чижевский станет полноценным тренером Карпат.

"Сохранение Карпатами прописки в элите, похоже, принесло Чижевскому вознаграждение. Завтра с его должности уберут приставку и.о. Следующий сезон он начнет в статусе полноценного главного тренера львовян", – написал Игорь Бурбас в своем твиттере.

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Напомним, Александр Чижевский выполняет обязаности главного тренера Карпат после того как из команды в конце мая ушел испанский специалист Фабри Гонсалес.

К слову, ранее сообщалось, что Тлумак может возглавить Карпаты после скандального плей-офф за место в УПЛ, а Шевчук пойдет в Волынь.