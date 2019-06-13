Тлумак может возглавить Карпаты после скандального плей-офф, Шевчук перейдет в Волынь

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак может стать главным тренером Карпат после того, как проиграл им в плей-офф. Луцкая команда пригласит Вячеслава Шевчука.

Луцкая Волынь может пригласить Вячеслава Шевчука на пост главного тренера, тогда как Андрей Тлумак имеет шансы возглавить львовские Карпаты, сообщает Спортивка.

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Именно львовянам Волынь проиграла в плей-офф за право выхода в УПЛ, а после матча местные болельщики оказывали беспорядки, за что "крестоносцы" получили техническое поражение.

Шевчук в сезоне 2018/19 начал свою тренерскую карьеру в донецком Олимпике.

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