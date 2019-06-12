Дыминский может вернуться в Украину – адвокат президента Карпат требует закрыть дело о смертельном ДТП

Николай Лысый, адвокат Петра Дыминского, прокомментировал рассмотрение дела по обвинению президента Карпат в совершении смертельного ДТП.

"Нет оснований для привлечения Петра Дыминского к ответственности, в материалах дела до сих пор нет ни одного надлежащего доказательства его вины в этом ДТП.

Появилось видео, которое подтверждает присутствие Дыминского на месте смертельного ДТП

В тех материалах дела, которые я видел, не был продлен срок расследования. Поэтому я обратился в прокуратуру Львовской области, чтобы дело закрыли. Когда это было, уже не помню, может, месяц назад, но до сих пор никакого ответа я не получил", – цитирует Лысого ZAXID.NET.

Напомним, 18 августа 2017 автомобиль, которым якобы управлял Дыминский попал в ДТП, в результате которого погибла молодая женщина. Вину за аварию взял на себя охранник президента Карпат. Через несколько дней после инцидента Петр Дыминский выехал за границу и с тех пор не возвращался в Украину.

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