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Чижевський стане повноцінним тренером Карпат, – Бурбас

23:23 112 Читать на русском
Чижевський стане повноцінним тренером Карпат, – Бурбас
Олександр Чижевський / Карпати

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас розповів, що Олександр Чижевський стане повноцінним тренером Карпат.

"Збереження Карпатами прописки в еліті, схоже, принесло Чижевського винагороду. Завтра з його посади приберуть приставку в.о. Наступний сезон він почне в статусі повноцінного головного тренера львів'ян", – написав Ігор Бурбас у своєму твіттері.

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Нагадаємо, Олександр Чижевський виконує обов'язки головного тренера Карпат після того, як з команди наприкінці травня пішов іспанський спеціаліст Фабрі Гонсалес.

До слова, раніше повідомлялось, що Тлумак може очолити Карпати після скандального плей-офф за місце в УПЛ, а Шевчук піде у Волинь.

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Теги
Карпати Карпати Ігор Бурбас Олександр Чижевський Олександр Чижевський
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