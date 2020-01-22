Чижевский рассказал, как помог отчислению Сикорского из клуба после поездки в Россию

Главный тренер агробизнеса Александр Чижевский прокомментировал скандальный уход нападающего Игоря Сикорского из клуба.

"Игорь Сикорский не имел права так поступать. Россия с нами воюет, а он поехал туда, сделал фото с российской символикой, выставил их в социальные сети. Я это заметил и позвонил президенту клуба.

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Вместе мы приняли решение, что такой игрок не имеет права находиться в нашей футбольной семье. Он должен был подумать о последствиях. Футболист хороший, был лучшим бомбардиром нашей команды, но даже этот факт не повлиял на решение", – поделился Чижевский в комментарии Экспресс.

Напомним, Агробизнес разорвал контракт с 31-летним игроком в одностороннем порядке за то, что футболист своим визитом в страну-агрессор нанес ущерб репутации клуба.

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