Чижевський розповів, як посприяв відрахуванню Сікорського з клубу після поїздки до Росії

Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський прокоментував скандальний відхід нападника Ігоря Сікорського з клубу.

"Ігор Сікорський не мав права так чинити. Росія з нами воює, а він поїхав туди, зробив фото з російською символікою, виставив їх в соціальні мережі. Я це помітив і зателефонував президенту клубу.

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Разом ми ухвалили рішення, що такий гравець не має права перебувати в нашій футбольній родині. Він повинен був подумати про наслідки. Футболіст хороший, був найкращим бомбардиром нашої команди, але навіть цей факт не вплинув на рішення", – поділився Чижевський в коментарі Експрес.

Нагадаємо, Агробізнес розірвав контракт із 31-річним гравцем в односторонньому порядку за те, що футболіст своїм візитом у країну-агресор завдав шкоди репутації клубу.

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