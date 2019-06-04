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Чижевський прокоментував нічию Карпат з Волинню у першому матчі плей-офф УПЛ

22:50 267 Читать на русском
Чижевський прокоментував нічию Карпат з Волинню у першому матчі плей-офф УПЛ
Олександр Чижевський / Фото ФК Карпати

Наставник Карпат Олександр Чижевський поділився емоціями після першого поєдинку плей-офф проти Волині (0:0) та оцінив шанси львів'ян на збереження прописки в УПЛ.

 

"Якщо брати в загальному по грі, то ми більше контролювали м’яч. Але львівський вболівальник хоче голів та більшої гостроти в атаці. Але потрібен час, щоб поставити гру, щоб футболісти добігали, бо команди фізично не вистачає на другий тайм. Та на це є свої об’єктивні причини. Гравці зараз витискають з себе все, що можуть.

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На виїзді буду очікувати, що хоча б захисники Карпат самі собі не привезуть гол. Якщо ми не пропустимо, то обов’язково знайдемо свій момент. Головне дисципліновано зіграти в обороні й тоді буде результат. Зі своєї сторони я обіцяю, що команда битиметься і покаже хорошу гру, а шанси 50 на 50. Обіцяю, що ніхто з гравців не буде відстоювати номер.

На сьогоднішній день я в кожному футболісті впевнений на сто відсотків. Знаю, що вони гратимуть один за одного і за місто та віддаватимуть усі сили, щоб досягти позитивного результату", – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 8 червня, початок о 19:00.

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