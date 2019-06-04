Черноморец расписал ничью с Колосом в первом поединке плей-офф Премьер-лиги

Перволиговый Колос и Черноморец не смогли выявить сильнейшего в первой встрече плей-офф УПЛ.

Команды аккуратно начали поединок. Первый опасный эпизод случился на 25-й минуте у ворот хозяев, но своевременный выход из ворот Сергея Литовченко спас одесситов. Ближе к концу первого тайма игроки Черноморца полностью завладели инициативой, однако результата это не принесло.

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После перерыва игра радикально не изменилась. Соперники поочередно владели мячом, более акцентировано старались атаковать именно хозяева. На 78-й минуте Артем Чорний имел роскошную возможность открыть счет. Хавбек выбежал на свидание с вратарем Колоса, но удар Артема вышел совсем бестолковым, голкипер с легкостью забрал мяч в руки.

Перед финальным свистком одесситы получили еще один шанс вырвать победу, но 2 подряд удары были заблокированы защитниками гостей.

При вялой игре от обеих команд на табло отображались справедливые нули. Кто будет играть в УПЛ следующего сезона решится в ответном матче, который состоится 8 июня. Начало решающей битвы в 18:00.