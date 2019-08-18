Чижевский посвятил победу над Олимпиком обладателям Кубка СССР-1969

Главный тренер Карпат Александр Чижевский прокомментировал победу над Олимпиком в матче 4 тура УПЛ (3:1).

"Очень приятно, что мы наконец одержали ту долгожданную победу, ведь очень долго к ней шли и болельщики уже соскучились за ними. Мы были настроены победить, но и понимали, что это не просто, потому что Олимпик тоже хотел выиграть. Хотим посвятить эту победу нашим ветеранам, ведь вчера было ровно 50 лет с завоевания Кубка СССР.

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Кучер прошел очень хорошую школу, успев поиграть на высоком уровне, и этот опыт он может передать прежде всего молодым футболистам, поскольку у нас молодая команда, Александр подсказывает на футбольном поле, как лучше действовать.

Считаю, что в будущих встречах он нам так же поможет, как в сегодняшней игре. Главное, чтобы футболист выходил на поле и отдавался на все сто процентов, и нет разницы, украинец это или легионер", – цитирует Чижевского официальный сайт Карпат.

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