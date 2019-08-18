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Чижевский посвятил победу над Олимпиком обладателям Кубка СССР-1969

20:09 36 Читати українською
Чижевский посвятил победу над Олимпиком обладателям Кубка СССР-1969
Александр Чижевский / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Александр Чижевский прокомментировал победу над Олимпиком в матче 4 тура УПЛ (3:1).

24’ Фабио Александер Фрейтас де Алмейда
62’ Сергей Политыло
 
Алексей Гуцуляк 26’
Франциско Ди Франко 42’
Алексей Гуцуляк 65’
24’ Фабио Александер Фрейтас де Алмейда
26’ Алексей Гуцуляк
42’ Франциско Ди Франко
62’ Сергей Политыло
65’ Алексей Гуцуляк

"Очень приятно, что мы наконец одержали ту долгожданную победу, ведь очень долго к ней шли и болельщики уже соскучились за ними. Мы были настроены победить, но и понимали, что это не просто, потому что Олимпик тоже хотел выиграть. Хотим посвятить эту победу нашим ветеранам, ведь вчера было ровно 50 лет с завоевания Кубка СССР.

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Кучер прошел очень хорошую школу, успев поиграть на высоком уровне, и этот опыт он может передать прежде всего молодым футболистам, поскольку у нас молодая команда, Александр подсказывает на футбольном поле, как лучше действовать.

Считаю, что в будущих встречах он нам так же поможет, как в сегодняшней игре. Главное, чтобы футболист выходил на поле и отдавался на все сто процентов, и нет разницы, украинец это или легионер", – цитирует Чижевского официальный сайт Карпат.

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Александр Чижевский Александр Чижевский Олимпик - Карпаты Карпаты Карпаты Олимпик Олимпик
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