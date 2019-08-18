Дебютный дубль Гуцуляка в карьере в видеообзоре матча Олимпик – Карпаты – 1:3

Форвард Карпат Алексей Гуцуляк отличился дублем в матче 4 тура УПЛ против Олимпика (3:1). Это его первый дубль в карьере. Смотрите видео голов и обзор матча.

Львовские Карпаты одержали первую победу в рамках нового сезона УПЛ. Львовяне в Киеве переиграли донецкий Олимпик со счетом 3:1.

Карпаты в большинстве одолели Олимпик и одержали первую победу в чемпионате

Главным героем встречи стал нападающий "зелено-белых" Алексей Гуцуляк, который отметился дублем. Как сообщает Tribuna, это первый случай, когда этот футболист забил дважды в течение одного матча на взрослом уровне.

Кроме этого еще в первом тайме в составе львовян забил Франциско Ди Франко, на что "олимпийцы" ответили голом престижа в исполнении Сергея Политыло. Донецкий клуб продолжает находиться на дне турнирной таблицы с нулем в графе, тогда как у Карпат 4 очка и 9 строчка.