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Дебютный дубль Гуцуляка в карьере в видеообзоре матча Олимпик – Карпаты – 1:3

19:44 55 Читати українською
Дебютный дубль Гуцуляка в карьере в видеообзоре матча Олимпик – Карпаты – 1:3
Алексей Гуцуляк / ФК Карпаты

Форвард Карпат Алексей Гуцуляк отличился дублем в матче 4 тура УПЛ против Олимпика (3:1). Это его первый дубль в карьере. Смотрите видео голов и обзор матча.

24’ Фабио Александер Фрейтас де Алмейда
62’ Сергей Политыло
 
Алексей Гуцуляк 26’
Франциско Ди Франко 42’
Алексей Гуцуляк 65’
24’ Фабио Александер Фрейтас де Алмейда
26’ Алексей Гуцуляк
42’ Франциско Ди Франко
62’ Сергей Политыло
65’ Алексей Гуцуляк

Львовские Карпаты одержали первую победу в рамках нового сезона УПЛ. Львовяне в Киеве переиграли донецкий Олимпик со счетом 3:1.

Карпаты в большинстве одолели Олимпик и одержали первую победу в чемпионате

Главным героем встречи стал нападающий "зелено-белых" Алексей Гуцуляк, который отметился дублем. Как сообщает Tribuna, это первый случай, когда этот футболист забил дважды в течение одного матча на взрослом уровне.

Кроме этого еще в первом тайме в составе львовян забил Франциско Ди Франко, на что "олимпийцы" ответили голом престижа в исполнении Сергея Политыло. Донецкий клуб продолжает находиться на дне турнирной таблицы с нулем в графе, тогда как у Карпат 4 очка и 9 строчка.

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Видеоновости Олимпик - Карпаты Карпаты Карпаты Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк
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