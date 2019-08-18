Чижевський присвятив перемогу над Олімпіком володарям Кубка СРСР-1969

Головний тренер Карпат Олександр Чижевський прокоментував перемогу над Олімпіком у матчі 4 туру УПЛ (3:1).

"Дуже приємно, що ми нарешті здобули ту довгоочікувану перемогу, адже дуже довго до неї йшли та вболівальники вже засумували за ними. Ми були налаштовані перемогти, але й розуміли, що це буде непросто, тому що Олімпік теж хотів виграти. Хочемо присвятити цю перемогу нашим ветеранам, адже вчора було рівно 50 років зі здобуття Кубка СРСР.

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Кучер пройшов дуже хорошу школу, встигши пограти на високому рівні, і цей досвід він може передати насамперед молодим футболістам, оскільки в нас молода команда, Олександр підказує на футбольному полі, як краще діяти.

Вважаю, що в майбутніх зустрічах він нам так само допоможе, як у сьогоднішній грі. Головне, щоб футболіст виходив на поле та віддавався на всі сто відсотків, і немає різниці, чи то українець, чи то легіонер", – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.

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