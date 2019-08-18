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Чижевський присвятив перемогу над Олімпіком володарям Кубка СРСР-1969

20:09 269 Читать на русском
Чижевський присвятив перемогу над Олімпіком володарям Кубка СРСР-1969
Олександр Чижевський / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Олександр Чижевський прокоментував перемогу над Олімпіком у матчі 4 туру УПЛ (3:1).

24’ Фабіо Александер Фрейтас де Алмейда
62’ Сергій Політило
 
Олексій Гуцуляк 26’
Франціско Ді Франко 42’
Олексій Гуцуляк 65’
24’ Фабіо Александер Фрейтас де Алмейда
26’ Олексій Гуцуляк
42’ Франціско Ді Франко
62’ Сергій Політило
65’ Олексій Гуцуляк

"Дуже приємно, що ми нарешті здобули ту довгоочікувану перемогу, адже дуже довго до неї йшли та вболівальники вже засумували за ними. Ми були налаштовані перемогти, але й розуміли, що це буде непросто, тому що Олімпік теж хотів виграти. Хочемо присвятити цю перемогу нашим ветеранам, адже вчора було рівно 50 років зі здобуття Кубка СРСР.

Дебютний дубль Гуцуляка у кар'єрі у відеоогляді матчу Олімпік – Карпати – 1:3

Кучер пройшов дуже хорошу школу, встигши пограти на високому рівні, і цей досвід він може передати насамперед молодим футболістам, оскільки в нас молода команда, Олександр підказує на футбольному полі, як краще діяти.

Вважаю, що в майбутніх зустрічах він нам так само допоможе, як у сьогоднішній грі. Головне, щоб футболіст виходив на поле та віддавався на всі сто відсотків, і немає різниці, чи то українець, чи то легіонер", – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.

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blog_ava
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Теги
Олімпік Олімпік Олександр Чижевський Олександр Чижевський Олімпік - Карпати Карпати Карпати
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