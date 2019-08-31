Чижевский: Карпаты с каждым днем растут в плане построения игры

Главный тренер Карпат Александр Чижевский прокомментировал ничью с Десной (0:0) в матче 6 тура УПЛ.

"Впечатления от игры положительные. Сегодня мы играли против сильной команды, которая не зря находится на втором месте. Конечно, мы ехали за положительным результатом.

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Команда у нас на семьдесят процентов новая, мы с каждым днем ​​растем в плане построения игры. Хочется где-то добавить агрессии в линию атаки, чтобы забивать мячи. Сегодня было очень много борьбы.

Я своих футболистов поблагодарил за самоотдачу. Сейчас будет перерыв, пересмотрим некоторые компоненты игры и будем двигаться дальше", – цитирует Чижевского официальный сайт Карпат.

Десна остается на 2 позиции в турнирной таблице, набрав 11 очков, тогда как у Карпат 10 позиция и 5 пунктов в активе.

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