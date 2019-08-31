Чижевський: Карпати з кожним днем ростуть в плані побудови гри

Головний тренер Карпат Олександр Чижевський прокоментував нічию з Десною (0:0) у матчі 6 туру УПЛ.

"Враження від гри позитивні. Сьогодні ми грали проти сильної команди, яка не дарма знаходиться на другому місці. Звичайно, ми їхали за позитивним результатом.

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Команда у нас на сімдесят відсотків нова, ми з кожним днем ростемо, в плані побудови гри. Хочеться десь додати агресії в лінію атаки, щоб забивати м’ячі. Сьогодні було дуже багато боротьби.

Я своїх футболістів подякував за самовіддачу. Зараз буде перерва, переглянемо деякі компоненти гри і будемо рухатися далі”, – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.

Десна залишається на 2 позиції в турнірній таблиці, набравши 11 очок, тоді як у Карпат 10 позиція і 5 пунктів в активі.

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