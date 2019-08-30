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Дебют молдавского форварда Бойчука и надежная игра люксембургского легиона в видеообзоре матча Десна – Карпаты – 0:0

22:25 23 Читати українською
Дебют молдавского форварда Бойчука и надежная игра люксембургского легиона в видеообзоре матча Десна – Карпаты – 0:0
Десна – Карпаты – 0:0 / ФК Десна

Черниговская Десна в напряженном матче 5 тура УПЛ расписала мировую со львовскими Карпатами, за которых дебютировал форвард Александру Бойчук. Смотрите видеообзор матча.

 

Черниговская Десна в родных стенах принимала львовские Карпаты. В составе львовян дебютировал форвард сборной Молдовы Александру Бойчук, но отпраздновать первый матч за "зелено-белых" голом у футболиста не получилось.

Десна в родных стенах расписала ничью с Карпатами – черниговцы остались на втором месте в УПЛ

Поединок проходил в равной борьбе с небольшим преимуществом хозяев, но приятно поразили люксембургские защитники Марвин Мартинс и Тим Халль. Не самый лучший матч провела группа атаки черниговцев, хотя и могли вырвать победу в конце встречи.

Десна остается на 2 позиции в турнирной таблице, набрав 11 очков, тогда как у Карпат 10 позиция и 5 пунктов в активе.

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