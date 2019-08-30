Десна в родных стенах расписала ничью с Карпатами

В рамках матча-открытия 6-го тура УПЛ Десна и Карпаты голов не забивали.

Поединок начался довольно динамично. Уже на 2-й минуте Гуцуляк мощно выстрелил с дистанции над девяткой, а Артём Фаворов на 6-й ответил мощным, но не очень точным ударом метров с 23-х. Он выстрелил с линии штрафной после выноса подачи с углового в исполнении Пидкивки (слишком высоко), однако львовяне огрызались – так, на 16-й Гуцуляк головой замкнул навес Дубинчака (Паст поймал мяч).

Постепенно черниговцы захватили инициативу, что вылилось в ряд опасных моментов у ворот Карпат. Первый звоночек прозвучал на 18-й минуте, когда Филиппов с подъёма пробил с линии полукруга перед штрафной – мяч пролетел в метре от левой штанги. На 21-й же стало жарко: Кузык прекрасно развернулся, прорвался по левому флангу и выкатил передачу под удар Богданову, а тот выстрелил метров с 24-х – Пидкивка парировал! Ещё через четыре минуты Кузык мог забивать сам, но после смещения на левый край штрафной и выстрела низом в ближний угол мяч коснулся сетки лишь с внешней стороны.

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После этого атакующий пыл черниговцев стал угасать. До самого перерыва ничего сложнеев дальнего удара Мостового в руки Пидкивке хозяева так и не создали, а вот Карпаты несколько раз заставили понервничать соперника. В частности, на 29-й минуте львовяне выскочили в контратаку 2-в-2, но её выстрелом в защитника запорол Ди Франко; также несколько навесов головой замкнул Гуцуляк – на 40-й минуте Гитченко после такого удара пришлось выносить мяч с линии ворот. Впрочем, "львам" явно не хватало фантазии. Первый тайм завершился без голов.

Старт второго подарил невероятный размен моментами. Сначала открыть счёт могли Карпаты: на 47-й минуте Клёц со штрафного выстрелил рядом с правой штангой, а на 49-й Гуцуляк с близкой дистанции пробил головой под перекладину – Паст в сногсшибательном прыжке парировал. Затем включилась Десна: на 50-й Мостовой нанёс удар низом метров с 23-х (Пидкивка накрыл мяч лишь со второй попытки), а на 52-й Филиппов замкнул его навес ударом с метра в пустые ворота – и не попал в створ! Карпаты на 55-й ответили подачей Клёца со стандарта, после которой Ковтун отправил мяч в руки Паста.

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После этого игра стала притормаживать, а на 60-х минутах она вообще остановилась. Ничего интереснее серии кроссов в штрафную ни один из участников поединка придумать не мог, поэтому тренеры на 70-х начали проводить замены – на поле появились Калитвинцев и Козак. Никакого усиления это не принесло, а единственным опасным эпизодом в этот период стала контратака Десны 3-в-3, которая завершилась передачей Филиппова в спины защитникам на Артёма Фаворова. Тот пробивал метров с 13-ти, но в последний момент выстрел успели накрыть.

Эндшпиль поединка прошёл еще более скучно. Команды не создали ничего опасного, а выход на поле свежих нападающих атаку не разнообразил. Лишь в компенсированное время футболисты попытались вырвать победу: на 90-й минуте произошел классный удар Козака с левого края штрафной в ближний угол (мяч попал в сетку лишь с внешней стороны), а Домбровский на 90+4-й выстрелил с дистанции под правую штангу – немного неточно.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Десна набрала 11 очков и осталась на второй позиции, а Карпаты, имея всего 5 зачётных баллов, поднялись на девятую.

Страховой менеджер, бизнесмен, мясник: Карпаты-1969 –- как сложились их судьбы?