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Чижевський: Карпати не повинні з року в рік боротися за виживання

10:36 4 Читать на русском
Чижевський: Карпати не повинні з року в рік боротися за виживання
Олександр Чижевський / Карпати

Новий головний тренер Карпат Олександр Чижевський вважає, що рівень львівської команди – потрапляння в єврокубки.

"Я прийняв пропозицію і угода була підписана на рік. Маю велику надію, що під моїм керівництвом Карпати будуть прогресувати, і якщо моя робота влаштує клубних босів, тоді ще раз сядемо за стіл переговорів.

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Наприкінці минулого сезону я працював з тими гравцями, які вже перебували в команді до мого приходу. І оскільки ми не вилетіли з класу найсильніших, то не можна сказати, що "зелено-білі" зазнали фіаско.

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Хоча погоджуся з тим, що Карпати з їх розвиненою інфраструктурою не повинні з року в рік боротися тільки за виживання. Потрапляння в єврокубки – ось яким має бути їх рівень", – цитує Чижевського "Команда №1".

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