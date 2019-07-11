Чижевський: Карпати не повинні з року в рік боротися за виживання

Новий головний тренер Карпат Олександр Чижевський вважає, що рівень львівської команди – потрапляння в єврокубки.

"Я прийняв пропозицію і угода була підписана на рік. Маю велику надію, що під моїм керівництвом Карпати будуть прогресувати, і якщо моя робота влаштує клубних босів, тоді ще раз сядемо за стіл переговорів.

Чижевський розповів про імовірне підсилення, адаптацію новачків і наступних спаринг-партнерів Карпат

Наприкінці минулого сезону я працював з тими гравцями, які вже перебували в команді до мого приходу. І оскільки ми не вилетіли з класу найсильніших, то не можна сказати, що "зелено-білі" зазнали фіаско.

Карпати мінімально переграли Калуш у контрольному матчі

Хоча погоджуся з тим, що Карпати з їх розвиненою інфраструктурою не повинні з року в рік боротися тільки за виживання. Потрапляння в єврокубки – ось яким має бути їх рівень", – цитує Чижевського "Команда №1".