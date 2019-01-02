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Чили – Перу – 0:3 – видео голов и обзор матча

08:22 368 Читати українською
Чили – Перу – 0:3 – видео голов и обзор матча
Чили – Перу – 0:3 – видео голов и обзор матча

Чили разгромно уступила Перу в 1/2 финала Копа Америка. Смотрите видео голов и обзор матча Чили – Перу.

 

Копа Америка-2019, 1/2 финала

Чили – Перу – 0:3

Голы: Флорес, 21, Йотун, 38, Герреро, 90+1

Нереализованный пенальти: Варгас, 90+4

Перу с помощью защитника Динамо неожиданно разгромило Чили и сыграет в финале Копа Америка против Бразилии

Сборная Перу вышла в финал Копа Америка-2019, где сыграет 7-го июля против Бразилии. Чили на день раньше попытается завоевать бронзу в поединке с Аргентиной.

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Копа Америка-2019 Мир Чили Чили Чили - Перу Видеоновости Перу Перу
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