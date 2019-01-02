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Чилі – Перу – 0:3 – відео голів та огляд матчу

4 липня 08:22 1563 Читать на русском
Чилі – Перу – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Чилі – Перу – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Чилі розгромно поступилася Перу в 1/2 фіналу Копа Амеріка. Дивіться відео голів та огляд матчу Чилі – Перу.

 

Копа Амеріка-2019, 1/2 фіналу

Чилі – Перу – 0:3

Голи: Флорес, 21, Йотун, 38, Герреро, 90+1

Нереалізований пенальті: Варгас, 90+4

Перу з допомогою захисника Динамо несподівано розгромило Чилі та зіграє у фіналі Копа Амеріка проти Бразилії

Збірна Перу вийшла у фінал Копа Амеріка-2019, де зіграє 7-го липня проти Бразилії. Чилі на день раніше спробує вибороти бронзу в поєдинку з Аргентиною.

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Світ Відеоновини Перу Перу Копа Амеріка-2019 Чилі Чилі Чилі - Перу
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