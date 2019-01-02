Чилі – Перу – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Україна — 14:52 3260
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Шахтар – Юрдінген: Бланко Лещук затьмарює чемпіона світу, кепський матч проти команди з 3-го дивізіону
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КАН-2019: вісім невдах групового етапу – хто і чому поїхав додомуОвертайм — 14:30 1377
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Джанфранко Дзола: учень Марадони, який конфліктував з Анчелотті, став легендою Челсі та забивав УкраїніОвертайм — 13:30 989
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