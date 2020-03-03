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Чигринский вспомнил первый разговор с Гвардиолой перед своим переходом в Барселону

08:26 63 Читати українською
Чигринский вспомнил первый разговор с Гвардиолой перед своим переходом в Барселону
Дмитрий Чигринский / фото с открытых источников

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский, который в свое время выступал за Барселону, рассказал о своем общении с тогдашним наставником каталонцев Хосепом Гвардиолой.

"Гвардиола лично приглашал в Барселону? Да. Общались на английском. Знал её на том уровне, чтобы можно было совершенно спокойно общаться.

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Английский мне легко давался в школе. Но брат отдельно занимался с репетитором. Английский подтянулся сам по себе, фильмы смотрел, музыку слушал, был интерес, переводил. Мне легко дался язык на том уровне, чтобы можно было неформально общаться.

Гвардиола мне позвонил: "Привет, Дима. Это Пеп". У меня даже закололо. Сказал, что очень хочет подписать, они год следят за мной", – сказал Чигринский Youtube-канала Вацко Live.

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Напомним, Чигринский перешел в Барселону летом 2009 года. Однако защитник не задержался в каталонском клубе, уже в 2010-м вернувшись в Шахтер.

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Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский Барселона Барселона Испания Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Украинцы за рубежом
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