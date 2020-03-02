"Иисус, я должен уйти от этого гея": Чигринский – о ненависти Ибрагимовича к Гвардиоле

Украинский легионер АЕКа Дмитрий Чигринский вспомнил выступления в Барселоне вместе с Златаном Ибрагимович, который не скрывал своей неприязни к тогдашнему наставнику каталонцев Хосепу Гвардиоле.

"Он такой и есть. Единственное – думаю, не все правильно его понимают, интерпретируют то, кто он такой со своим характером. Люди думают, что он любит показуху, а на самом деле он такой и есть. Он не любит, когда ему подыгрывают в этом, вся эта лесть ему не нравится.

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Помню, играли товарищеский матч со Швецией на Кипре. Ко мне подошел Ибрагимович и сказал: "Иисус, я должен уйти от этого гея", он имел в виду Гвардиолу. Сказал, что больше не мог терпеть такое отношение", – рассказал Чигринский Youtube-каналу Вацко Live.

Напомним, украинский центрбек задержался в Барселоне только на сезон 2009/10, а вот Ибрагимович терпел Гвардиолу еще один год.

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