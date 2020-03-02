Чигринский назвал идеальные обстоятельства для ухода украинцев в Европу

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский объяснил, что помешало ему заиграть на высоком уровне в Барселоне.

"Я не проходил сборы вместе с Барселоной. Это один из факторов, но не главный. Просто это период становления. Я еще многого не знал. Сейчас я четко вижу – это было рано (22 года – прим.). Не был готов не только как личность, но и в футбольном плане. Это период, когда учишься многому.

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Мое мнение – в европейский серьезный клуб надо идти после 25 лет, когда есть опыт. В то же время Луческу мне говорил, что чем больше меня заплатят, тем сильнее у меня будут позиции. А Гвардиола сразу сказал совсем другое.

Идеальный вариант – идти, как Яремчук, Малиновский. При всем уважении, они шли, как ноунеймы. Ты получаешь опыт, возможно, не сразу играешь, но есть время все понять, интегрироваться. Тот же Зинченко еще и в ПСВ съездил, потом его уже в Манчестер Сити подпускали. Идеальный процесс интеграции", –.подилився Чигринский в программе Легионер на YouTube-канале ВацкоLive.

Напомним, украинец стал игроком Барселоны в 2009 году и уже через год вернулся в Шахтер. С июля 2016 защитник выступает в составе греческого АЕК.

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