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Чигринський пригадав першу розмову з Гвардіолою перед своїм переходом у Барселону

08:26 494 Читать на русском
Чигринський пригадав першу розмову з Гвардіолою перед своїм переходом у Барселону
Дмитро Чигринський / фото із відкритих джерел

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський, який свого часу виступав за Барселону, розповів про своє спілкування з тодішнім наставником каталонців Хосепом Гвардіолою.

"Гвардіола особисто запрошував у Барселону? Так. Спілкувалися англійською. Знав її на тому рівні, щоб можна було абсолютно спокійно спілкуватися.

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Англійська мені легко давалася в школі. Але брат окремо займався з репетитором. Англійська підтягнулася сама по собі, фільми дивився, музику слухав, був інтерес, перекладав. Мені легко дався мова на тому рівні, щоб можна було неформально спілкуватися.

Гвардіола мені подзвонив: "Привіт, Діма. Це Пеп". У мене аж закололо. Сказав, що дуже хоче підписати, вони рік стежать за мною", – сказав Чигринський Youtube-каналу Вацко Live.

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Нагадаємо, Чигринський перейшов у Барселону влітку 2009 року. Проте захисник не затримався у каталонському клубі, вже у 2010-му повернувшись у Шахтар.

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Теги
Іспанія Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Барселона Барселона Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Українці за кордоном
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