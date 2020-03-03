Чигринський пригадав першу розмову з Гвардіолою перед своїм переходом у Барселону

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський, який свого часу виступав за Барселону, розповів про своє спілкування з тодішнім наставником каталонців Хосепом Гвардіолою.

"Гвардіола особисто запрошував у Барселону? Так. Спілкувалися англійською. Знав її на тому рівні, щоб можна було абсолютно спокійно спілкуватися.

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Англійська мені легко давалася в школі. Але брат окремо займався з репетитором. Англійська підтягнулася сама по собі, фільми дивився, музику слухав, був інтерес, перекладав. Мені легко дався мова на тому рівні, щоб можна було неформально спілкуватися.

Гвардіола мені подзвонив: "Привіт, Діма. Це Пеп". У мене аж закололо. Сказав, що дуже хоче підписати, вони рік стежать за мною", – сказав Чигринський Youtube-каналу Вацко Live.

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Нагадаємо, Чигринський перейшов у Барселону влітку 2009 року. Проте захисник не затримався у каталонському клубі, вже у 2010-му повернувшись у Шахтар.