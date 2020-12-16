АЕК расписал ничью с Олимпиакосом в рамках перенесенного матча 1-го тура греческой Суперлиги. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Греция, 1 тур

АЕК – Олимпиакос – 1:1

Голы: Симоэш, 80 – Врусай, 57

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Дмитрий Чигринский залечил травму и после четырех матчей отсутствия вернулся на футбольное поле. АЕК сумел не пропустить от лидера чемпионата в первом тайме, но в начале второй половины гости все же забили.

Массимо Каррера отреагировал тройной заменой, среди других выпустив на поле и Евгения Шахова. Это дало результат, ведь через 10 минут АЕК смог сравнять счет, который до финального свистка больше не менялся.

После этого матча АЕК набрал 23 очка и закрепился на 4-м месте в турнирной таблице. Олимпиакос лидирует, не потерпев в нынешней кампании ни одного поражения.

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