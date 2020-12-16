АЕК розписав нічию з Олімпіакосом в рамках перенесеного матчу 1-го туру грецької Суперліги. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Греція, 1 тур

АЕК – Олімпіакос – 1:1

Голи: Сімоеш, 80 – Врусай, 57

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Дмитро Чигринський залікував травму і після чотирьох матчів відсутності повернувся на футбольне поле. АЕК зумів не пропустити від лідера чемпіонату в першому таймі, але на початку другої половини гості все ж забили.

Массімо Каррера відреагував потрійною заміною, серед інших випустивши на поле і Євгена Шахова. Це дало результат, адже через 10 хвилин АЕК спромігся зрівняти рахунок, який до фінального свистка більше не змінювався.

Після цього матчу АЕК набрав 23 очки і закріпився на 4-му місці в турнірній таблиці. Олімпіакос лідирує, не зазнавши у нинішній кампанії жодної поразки.

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