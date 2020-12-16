Ювентус расписал ничью с Аталантой (1:1) в 12 туре Серии А. Обзор матча и игры Руслана Малиновского читайте на "Футбол 24".

Обе команды сдали по сравнению с предыдущими сезонами. Ювентус мало пропускает, но демонстрирует невнятный футбол под руководством неопытного Андреа Пирло. Аталанта потеряла в мощности, а ухудшил ситуацию конфликт между Джан Пьеро Гасперини и Папу Гомесом.

Капитан бергамасков сегодня остался в запасе, а вот Руслан Малиновский, который на выходных провел прекрасный матч против Фиорентины, второй раз подряд вышел в стартовом составе. Украинец уже привычно закрыл позицию справа в атаке рядом с Дуваном Сапатой.

Уже в дебюте встречи Малиновский оказался в центре внимания, когда заработал острый штрафной. Исполнил его, правда, Руслан плохо – пробил значительно выше ворот. Роналду сразу ответил аналогичным ударом на трибуны после провала в обороне гостей и активности Мораты (за ним по всему полю плотно играл Ромеро).

Испанский форвард очень старался, много работал, но в ключевой момент выставил себя посмешищем. Альваро вдвоем с Криштиану вырвался на ворота Аталанты, но сначала отдал ужасный пас партнеру, а затем опозорился, играя пятой на добивании.

Аталанта пыталась включать высокий прессинг, в котором Малиновский периодически терялся (хотя в середине тайма классно сыграл в отборе на чужой половине и начал перспективную атаку). Лучше выглядел Пессина, который давал необходимую агрессию без мяча, подыгрывал в темп партнерам и завершал атаки неплохими ударами.

Гости немало ошибались в передачах, в частности на своей половине. Чем провоцировали опасность на ворота Голлини. Одна из таких потерь стала роковой – Паломино обрезался в центре поля, Бентанкур перехватил мяч и отпасовал Кьезе, а тои фантастическим выстрелом из-за пределов штрафной попал точно в "девятку".

Аталанта создавала больше моментов, но у соперника они были на порядок острее. Ювентус стерег свободные зоны, поэтому приходилось бить с невыгодных позиций. Малиновский использовал малейшую возможность, чтобы разрядить свою пушку. Выгрыз мяч на фланге и пробил в ближний угол – немного мимо цели; приложился со штрафного – на месте Щенсны.

На старте второго тайма Мората не реализовал очередной супершанс. Они с Маккенни прорвали правый фланг обороны Аталанты, американец вывел Альваро один на один с голкипером, но форвард умудрился попасть в лицо Голлини.

Ситуация на поле заставила Джан Пьеро Гасперини рано бросить в бой Папу Гомеса. Аргентинец попытался оперативно наладить позиционную атаку Аталанты. Не сказать, что удалось, но Папу поспособствовал голу Фройлера. Пока капитан стянул на себя внимание соперников в центре поля, швейцарец подхватил мяч и забил гол невероятной красоты (издалека, от перекладины), сравняв счет.

Ювентус уже через две минуты получил шанс восстановить преимущество – Кьеза заработал пенальти, но удар Роналду с отметки мастерски парировал Голлини. А в следующей атаке голкипер Аталанты закрепился в статусе героя, потянув тяжелый удар Мораты после классной комбинации "бьянконери".

Аталанта почувствовала слабину хозяев и побежала в атаку вырывать победу. Организовать что-то осмысленное быстро не удалось, и Малиновский должен разделить ответственность за это. Украинец устал и не лучшим образом распоряжался мячом, сбивал темп, отдавал неточные передачи.

На 70-й минуте Руслан уступил место Алексею Миранчуку. С появлением россиянина Аталанта создала 5-минутный пожар в штрафной туринцев. На пике остроты Ромеро расстреливал ворота Ювентуса, но Щенсны в эффектном прыжке вытащил мяч. Вскоре поляк спас Юве еще и после удара Гомеса.

Под занавес поединка Аталанта атаковала больше, но хозяева тоже не мирились с ничьей и заставляли Голлини вступать в игру. Впрочем, усилия обеих команд были напрасными – голкиперы отработали почти безошибочно, а счет так и не изменился. Ничья! Ювентус набрал 24 очка и догнал Интер (у Милана +3 и матч в запасе), Аталанта с 18 баллами осталась за пределами зоны еврокубков.

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