Ярослав Ракицкий стал одним из главных героев битвы Зенита и Спартака.

Чемпионат Росии, 19 тур

Зенит – Спартак М – 3:1

Голы: Азмун, 8, Ракицкий, 73, Дзюба, 90+4 – Ловрен, 22 (аг)

Перед матчем соперников разделяли 3 очка, поэтому гости могли сравниться с Зенитом на вершине таблицы. Впрочем, питерцы имели огромное преимущество и уже на 8 минуте вышли вперед усилиями Азмуна.

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Хозяева должны были громить Спартак до перерыва, но все испортил Ловрен. Звездный хорват решил сбросить мяч голкиперу и провалился. Грудь Деяна оказались настолько дубовой, что кожаный просто перелетел шокированного Лунева.

Спасать ситуацию пришлось Ракицкому. Именно экс-игрок Шахтера довел до логического завершения яростный натиск Зенита во второй половине. После подачи углового мяч прилетел на левую ногу Ярославу, и тот с лета расстрелял ворота Спартака. В компенсированное время москвичей добил Дзюба – 3:1.

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Автогол Ловрена:

Гол Ракицкого: