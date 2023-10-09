Защитник Шахтера Дмитрий Чигринский рассказал, что пока не планирует вешать бутсы на гвоздь.

"О завершении карьеры еще не думал. Наслаждаюсь моментом. Если начинаешь думать – этот момент приближаешь.

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Я счастлив, что я здесь, что могу играть на этом уровне в Шахтере. Могу продолжать свой путь.

Хочу еще успеть вернуться на Донбасс Арену как игрок. Если это удастся, то можно точно завершать карьеру", – сказал Чигринский в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, Дмитрий вернулся в Украину после длительного перерыва, подписав с Шахтером контракт на один год. В текущем сезоне провел за "горняков" 4 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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