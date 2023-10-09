Чигринський зізнався, коли хотів би завершити кар'єру – все залежить від ЗСУ
Захисник Шахтаря Дмитро Чигринський розповів, що поки не планує вішати бутси на цвях.
"Про завершення кар'єри ще не думав. Насолоджуюся моментом. Якщо починаєш думати – цей момент наближаєш.
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Я щасливий, що я тут, що можу грати на цьому рівні у Шахтарі. Можу продовжувати свій шлях.
Хочу ще встигнути повернутися на Донбас Арену як гравець. Якщо це вдасться, то можна точно завершувати кар'єру", – сказав Чигринський у коментарі клубній прес-службі.
Нагадаємо, Дмитро повернувся в Україну після тривалої перерви, підписавши з Шахтарем контракт на один рік. У поточному сезоні провів за "гірників" 4 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.
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