"С начала войны у меня внутри была эта дилемма, потому что я играл в футбол, делал то, что привык делать, чем занимался всю свою жизнь, но знал, что моя семья, мои родители находятся здесь, в Украине, и это совсем непросто.

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Когда у меня появился шанс вернуться, это было замечательно. И, честно говоря, сейчас я чувствую себя очень счастливым и горжусь тем, что я здесь увидел: люди настолько сплоченные, люди продолжают бороться, продолжают жить, они такие оптимистичные, такие смелые.

Возвращение в Донецк? Это мечта президента Шахтера и всех людей здесь. Потому что с возможностями Рината Ахметова он мог бы построить в Киеве еще одну арену, стадион или еще что-то. Но мы знаем, откуда мы и где наш дом", – цитирует Чигринского Associated Press.

Напомним, Дмитрий вернулся в Украину после 9-летнего перерыва, подписав с Шахтером контракт на один сезон.

Уже завтра, 19 сентября, в Гамбурге "горняки" стартуют в Лиге чемпионов домашним матчем против Порту. Начало встречи в 22:00.

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