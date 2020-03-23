Чигринский попал в сборную худших трансферов Барселоны – украинец оказался в звездной компании

Украинский защитник Дмитрий Чигринский попал в символическую сборную худших трансферов Барселоны в XXI веке.

Известное испанское издание Marca составило символическую сборную игроков, которые не смогли проявить свои лучшие качества в Барселоне.

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Вратарь: Ришар Дютрюэль.

Защитники: Мартин Касерес, Дмитрий Чигринский, Томас Вермален, Йерри Мина

Полузащитники: Алекс Сонг, Андре Гомеш, Рикарду Куарежма, Хуан Роман Рикельме, Филиппе Коутиньо.

Нападающий: Златан Ибрагимович.

Напомним, Чигринский перешел в Барселону из Шахтера летом 2009 года за 25 млн евро. Он сыграл за "сине-гранатовых" 14 матчей во всех турнирах, и через год вернулся в Шахтер.

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