Греция, Суперлига, 13-й тур

АЕК – Волос – 2:2

Голы: Танкович, 3, Ансарифард, 70 – Феррари, 16, Варда, 34

Удаление: Паулинью, 74 (АЕК, вторая желтая карточка), Шахов, 88 (красная карточка) – Коломбо, 85 (Волос, вторая желтая карточка)

Чигринский вернулся после травмы и вместе с Шаховым помог АЕКу избежать поражения от лидера

Недавний соперник луганской Зари в групповом раунде Лиги Европы на своем поле едва не потерпел фиаско в матче с середняком Волосом. Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте, однако еще до перерыва умудрились пропустить дважды.

Экс-защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский появился на поле со стартовых минут и провел весь матч, в то время как другой украинец Шахов не успел сыграть даже один тайм. Евгений, появившись на поле во втором тайме, стал одним из антигероев, заработав к концу матча прямую красную карточку. Стоит отметить, что на тот момент обе команды уже играли вдесятером. В конце концов, удаление нашего легионера не стало фатальным, поскольку еще в середине тайма АЕК сумел отыграться и в меньшинстве удержал свои ворота на замке.

Ничья оставила АЕК на четвертом месте – команда украинцев набрала 24 очка и потеряла возможность догнать ПАОК.

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