Греція, Суперліга, 13-й тур

АЕК – Волос – 2:2

Голи: Танкович, 3, Ансаріфард, 70 – Феррарі, 16, Варда, 34

Вилучення: Паулінью, 74 (АЕК, друга жовта картка), Шахов, 88 (червона картка) – Коломбо, 85 (Волос, друга жовта картка)

Чигринський повернувся після травми і разом з Шаховим допоміг АЕКу уникнути поразки від лідера

Недавній суперник луганської Зорі у груповому раунді Ліги Європи на власному полі ледь не зазнав фіаско у матчі з середняком Волосом. Господарі вийшли вперед вже на третій хвилині, однак ще до перерви примудрились пропустити двічі.

Екс-захисник збірної України Дмитро Чигринський з'явився на полі зі стартових хвилин і провів увесь матч, в той час як інший українець Шахов не встиг зіграти навіть один тайм. Євген, з'явившись на полі у другому таймі, став одним з антигероїв, заробивши під кінець матчу пряму червону картку. Варто зазначити, що на цей момент обидві команди вже грали удесятьох. Зрештою, вилучення нашого легіонера не стало фатальним, оскільки ще в середині тайму АЕК зумів відігратись і у меншості втримав свої ворота на замку.

Нічия залишила АЕК на четвертій сходинці – команда українців набрала 24 очки і втратила можливість наздогнати ПАОК.

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