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Чигринский может изменить свое решение об уходе из АЕКа – защитнику предлагают новый контракт

21:21 46 Читати українською
Чигринский может изменить свое решение об уходе из АЕКа – защитнику предлагают новый контракт
Дмитрий Чигринский / Сайт АЕКа

АЕК надеется удержать своего украинского легионера Дмитрия Чигринского.

Греческий клуб готовит 33-летнему центрбеку предложение о продлении контракта, информирует Gazzetta.gr.

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Действующее соглашение Чигринского заканчивается 30 июня, ранее сообщалось, что ветеран не будет его продолжать. Впрочем, доверие главного тренера АЕКа Массимо Карреры и возможные сложности с поиском нового места работы могли изменить решение экс-игрока Шахтера. Греческий гранд собирается вскоре начать переговоры, чтобы все-таки договориться с защитником.

Напомним, Чигринский выступает за АЕК с июля 2016-го. В активе Дмитрия 3 гола и 2 результативные передачи в 93 матчах за греческий клуб, в том числе 1 забитый мяч в 17 встречах текущего сезона.

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Теги
Мир Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Греция Украинцы за рубежом
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