Чигринский может изменить свое решение об уходе из АЕКа – защитнику предлагают новый контракт

АЕК надеется удержать своего украинского легионера Дмитрия Чигринского.

Греческий клуб готовит 33-летнему центрбеку предложение о продлении контракта, информирует Gazzetta.gr.

"Самый большой провал в истории Барселоны": Чигринский оказался в неприятной компании

Действующее соглашение Чигринского заканчивается 30 июня, ранее сообщалось, что ветеран не будет его продолжать. Впрочем, доверие главного тренера АЕКа Массимо Карреры и возможные сложности с поиском нового места работы могли изменить решение экс-игрока Шахтера. Греческий гранд собирается вскоре начать переговоры, чтобы все-таки договориться с защитником.

Напомним, Чигринский выступает за АЕК с июля 2016-го. В активе Дмитрия 3 гола и 2 результативные передачи в 93 матчах за греческий клуб, в том числе 1 забитый мяч в 17 встречах текущего сезона.

"Я знав, що справа безнадійна": Ліверпуль міг підписати екс-зірку Шахтаря, Вілліан знехтував Джеррардом і був покараний